إيكونوميست: مبيعات الروبوت ستتضاعف 3 مرات حتي العام 2025

ارتفعت مبيعات أجهزة (الروبوت) في الأسواق العالمية خلال العامين الماضيين، وتشير التوقعات إلي أن مبيعات تلك الأجهزة في الأسواق العالمية سوف تتضاعف ثلاثة أضعاف بحلول العام 2025

وذكرت مجلة " إيكونوميست" البريطانية في عددها الأخير أن أكبر شركة في العالم لتصنيع تلك النوعية من الأجهزة هي شركة "فانوك" اليابانية التي تنتج سنويا أكثر من 400 ألف "روبوت"، وأن سعر سهم تلك الشركة قفز خلال الأشهر الستة الأخيرة ليرتفع بنسبة 35 بالمائة، وهو ما يزيد عن ضعف متوسط الزيادة في أسعار الأسهم في البورصة اليابانية والذي لم يتجاوز 14 بالمائة.

ووفقا لبيانات الجمعية الفيدرالية الدولية لأجهزة الإنسان الآلي فإن عدد مبيعات تلك الأجهزة المستخدمة في المجالات الصناعية ارتفع بنسبة 15 بالمائة في العام 2015 كما ارتفعت عوائد المبيعات بنسبة 9 بالمائة لتصل إلي 11 مليار دولار، فيما ارتفعت تلك العوائد في أمريكا الشمالية وحدها في العام 2016 لتصل إلي مليار و800 ألف دولار.

وأشارت المجلة البريطانية إلي أن بريطانيا تحتل المرتبة العاشرة بين الدول التي تمتلك أجهزة الإنسان الآلي المستخدمة في المجال الصناعي في العام 2015 وتسبقها أستراليا في المركز التاسع وفرنسا في الثامن بينما تحتل الولايات المتحدة المرتبة السابعة، وتأتي تايوان في المركز السادس بعدد يقترب من 200 ألف "روبوت" في مصانعها.

ووفقا لتك الإحصائية تحتل كوريا الجنوبية المرتبة الأولي في العالم بعدد يتجاوز نصف مليون "روبوت" يعمل في المجال الصناعي تليها سنغافورة ثم اليابان في المرتبة الثالثة ثم ألمانيا في المرتبة الرابعة وفي المرتبة الخامسة تأتي إحدي الدول الاسكندنافية وهي: السويد.

وأكدت الإيكونوميست أنه علي الرغم من أن الاتجاه السائد عالميا في الوقت الراهن هو أنه كلما زاد عدد أجهزة الانسان الآلي في المصانع والشركات فإن ذلك يكون على حساب " العامل البشري" حيث تسرق تلك الأجهزة وظائف العمل من البشر، لكنها في الوقت نفسه تشير إلي اتجاه ينحو إلي زيادة أجهزة "الروبوت المعاون" الذي يساعد العامل البشري ولا يكون بديلا عنه.

وأوضحت الإيكونوميست أن أحد البنوك البريطانية الكبرى وهو بنك "باركليز" توقع أن تتضاعف مبيعان أجهزة الأنسان الآلي المعاون بواقع 10 مرات خلال الفترة بين عامي 2016 الماضي و 2020 المقبل.