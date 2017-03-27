مواد إباحية على كمبيوتر رئيس جمهورية التشيك

قال رئيس جمهورية التشيك ميلوس زيمان إنه تفاجأ بوجود مواد إباحية لأطفال على جهاز الكمبيوتر الخاص به.

وقال زيمان لصحيفة "برافو" التشيكية "قمت بتشغيل جهاز الكمبيوتر الخاص بي، وأخذت أنظر بغير تصديق لمدة عشر ثوان إلى ما يحدث، قبل أن أدرك أن المسألة تتعلق بعملية قرصنة إلكترونية".

وذكر زيمان أن خبراء تكنولوجيا المعلومات في مكتبه تعقبوا الهجوم إلى ولاية ألاباما الأمريكية.

وهذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها شخصيات سياسية في جمهورية التشيك لهجمات قرصنة إلكترونية، حيث قام قراصنة الإنترنت باختراق حساب البريد الإلكتروني الخاص برئيس وزراء التشيك بوهوسلاف سوبوتكا في مطلع العام 2016، كما سبق أن أرسل أشخاص مجهولون تغريدات مزيفة من حسابه على موقع تويتر.

وفي أكتوبر/ تشرين أول 2013، عرضت صور إباحية على الموقع الإلكتروني لحزب الحقوق المدنية الذي ينتمي له زيمان.