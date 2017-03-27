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منوعات|الولايات المتحدة

شركة طيران تمنع فتاتين من الصعود للطائرة بسبب ملابسهما

شركة يونايتد إيرلاينز
شركة يونايتد إيرلاينز
27/3/2017

منعت شركة يونايتد إيرلاينز فتاتين من الصعود إلى إحدى طائراتها بسبب ارتدائهما سراويل ضيقة.

وأثار منع الشركة للفتاتين بسبب ملابسهما عاصفة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بحسب صحيفة الغارديان البريطانية.

وفي أول رد فعل للشركة على الواقعة قالت في بيان إن الفتاتين لم ترتديا الزي المناسب لنوع التذاكر التي يحملنها.

وقال شاهد عيان إن فتاة ثالثة تم منعها أيضا من ركوب الطائرة بسبب ملابسها الضيقة لكنها ذهبت وارتدت ملابس أخرى للحاق برحلتها من مطار دنفر الدولي.

وفي وقت لاحق قال متحدث باسم الشركة لصحيفة الواشنطن بوست الأمريكية إن الفتاتين كانتا تحملان نوعا من التذاكر المخصصة لطواقم عمل الشركة وهو ما يحتم عليهما ارتداء أزياء مناسبة بحسب لوائح الشركة.

المصدر : صحف أجنبية
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