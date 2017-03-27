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منوعات|الولايات المتحدة

شاهد: يصطاد سمك "قرش" بطائرة بدون طيار

27/3/2017

نشر موقع "لايف ليك" لقطات مذهلة لمجموعة من الشباب ابتكروا طريقة تمكنهم من اصطياد سمك القرش من داخل المياه بينما هم يقفون على الشاطئ!

واستعان الشباب المبدعون في طريقتهم المبتكرة بطائرة بدون طيار، إذ نجحوا في اصطياد قرش وسحبه إلى الشاطئ في الولايات المتحدة، دون أن يتحركوا إطلاقًا داخل المياه.

وقام أحدهم بتثبيت طرف خيط سنارة الصيد في الطائرة بدون طيار التي حلقت بعد ذلك فوق المياه، وبعدما التقط القرش الطعم في غضون ثوان، أعاد الشاب الطائرة للشاطئ وقاموا سحب خيط السنارة للإمساك بالقرش، ثم أطلقوا سراحه وأعادوه للمياه مرة أخرى، بعد التقاط الصور معه.

المصدر : الجزيرة مباشر + لايف ليك
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