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شاهد: مغربي يتعلق بناطحة سحاب بيد واحدة

27/3/2017

نشرت قناة "فيريال هوغ" على يوتيوب، لقطات تحبس الأنفاس لشاب مغربي يتدلى من أعلى ناطحة سحاب ممسكًا بحافة المبنى بيد واحدة دون معدات أمان.

وأظهر الفيديو الذي التقط في مدينة طنجة المغربية، شابًا (22 عامًا) يغامر بحياته في تجربة محفوفة بالمخاطر، حيث ظهر متشبثا بحافة المبنى الذي يزيد ارتفاعه عن 14 طابقًا.

وظهر الشاب ممسكًا المبنى بيديه ثم رفع إحداهما وبقي معلقًا بيد واحدة، بينما تدلى كامل جسده من فوق ناطحة السحاب، وبدأ يتنقل على السور من يد لأخرى على غرار الرجل العنكبوت دون وسائل حماية.

وحظي الفيديو بانتشار واسع على شبكة الإنترنت، فيما وصف البعض ما فعله بالحماقة، ورأى آخرون أنها أشبه بمحاولة انتحارية، كما وصفوه بالمتهور، وقلة فقط وصفوا ما فعله بالشجاعة.

المصدر : الجزيرة مباشر + يوتيوب
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