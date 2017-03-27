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شاهد: مدرب يستخدم فيلًا لأداء خدعة قاسية

27/3/2017

نشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، لقطات أثارت ضجة في بودابست عاصمة المجر، لمدرب استخدم فيلا لأداء خدعة سيرك قاسية.

وأظهر فيديو بالحركة البطيئة، كيف استغل المدرب الفيل لأداء عدد من القفزات القاسية لتقديم خدعة في عرض بالسيرك، وأثار مدرب الفيل ضجة كبيرة بعد استخدامه الفيل بهذا الشكل القاسي.

وظهر المدرب يركض نحو الفيل الذي انحنى ورفع مدربه لأعلى، بينما يطير المدرب وينقلب في الهواء رأسًا على عقب قبل أن يسقط على ظهر الفيل واقفًا بقوة وثقة.

وعلى الرغم من "الحركة البهلوانية" المثيرة للإعجاب، إلا أن البعض وصفها بالقفزة القاسية، إذ أجبرت الحيوان على الانحناء والنهوض بسرعة وحمل المدرب، وتحمل سقطته القوية على ظهره.

المصدر : الجزيرة مباشر + ديلي ميل
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