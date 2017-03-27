شاهد: "ليلة في المتحف" بسراييفو

فتح المتحف الوطني في العاصمة البوسنوية سراييفو أبوابه أمام 250 طالبا تتراوح أعمارهم بين 10 و19عاما لقضاء الليلة وسط قاعاته.

وتنقل الطلاب مع معلميهم بين قاعات المتحف، وتلقوا شرحا من القائمين على المتحف لأبرز ما يتضمنه من أثار.

ومثل بعض العاملين في المتحف بعض الشخصيات من تاريخ البوسنة، كما قام الطلاب بممارسة بعض الحرف التقليدية التي تكاد أن تندثر.

وجاءت فكرة تمضية الليلة في المتحف كمبادرة تعليمية من قبل مؤسسة للمجتمع المدني وبدعم من السفارة الأمريكية.

وأغلق المتحف أبوابه بين عامي 2011 و2015 بسبب الخلافات السياسية بشأن تمويل المتحف. ولكن تم التوصل إلى حل بعد حملة ضخمة انتهت بتضامن الآلاف في اعتصام استمر شهرا مع العاملين في المتحف لحماية ما يضمه من كنوز.