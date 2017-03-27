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شاهد: قرش يتوسل لغواص لإنقاذه من خطاف صيد

27/3/2017

أظهر تسجيل مصور لحظة نادرة لسمكة قرش وهي تسترعي انتباه غواص لإنقاذها من خطاف صيد علق بها.

وكان الغواص "جوش إكليس" يغوص في المياه بولاية فلوريدا الأمريكية بصحبة صديقه المصور "كريس مادفورد" عندما اقتربت منهما سمكة القرش.

ويظهر الفيديو الذي نشره "مادفورد" على صفحته على فيسبوك اقتراب السمكة من الغواص مرات عدة وهي تقرب أنفها بلطف من بزة الغواص.

ورفع إكليس السمكة ليرى الخطاف معلق بها من أسفل، فخلصها منه.

وبعد تحريرها، اقتربت السمكة من الغواص، في ما يبدو تعبيرا عن شكرها له قبل أن تتوجه إلى قطيع أسماك قرش وتتحرك معه.

المصدر : الجزيرة مباشر + صحف أجنبية
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