شاهد: عصابة متخصصة في سرقة النبيذ والجبن الفاخر

نشرت الشرطة الإيطالية عبر صفحتها على يوتيوب، لقطات توثق لحظة اقتحام عصابة من اللصوص لمستودع جبن فاخر في مدينة مودينا شمال البلاد، وسرقته .

وألقت الشرطة المحلية القبض على 10 أشخاص سرقوا جميع محتويات مستودع جبن البارميزان الإيطالي الشهير، من أقراص الجبن الضخمة؛ وقاموا بنقلها إلى الخارج في الظلام، بينما وثقت كاميرات المراقبة الواقعة بالكامل.

وتشير التقارير إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تسرق فيها العصابة مستودعات للجبن في إيطاليا؛ إذ إنها مسؤولة عن سرقات تقدر قيمتها بـنحو 250 ألف دولار من النبيذ الفاخر وجبن البارميزان منذ عام 2015.

وقامت العصابة الإيطالية التي ينحدر فردان فيها إلى أصول صربية، بالسطو بشكل متكرر على العديد من الحانات ومستودعات الجبن طوال العام الماضي، وتقول الشرطة إن قرصا واحدا من الجبن المسروق يمكن بيعه بأكثر من 500 دولار.

وذكر ضابط إيطالي مسؤول لشبكة سي بي إس، أن هذ النوع الفاخر من الجبن سعره يشبه أسعار الذهب "هنا"، فثمنه مرتفع جدًا، كما صرحت إحدى المنظمات الزراعية لوكالة الأنباء المحلية أن الحادث مؤسف للغاية ويضر بأحد أكثر أنواع الجبن الإيطالي شهرة في العالم.

وتشير التقارير إلى أن العصابة سرقت منذ عام 2015، أكثر من 16 ألف زجاجة نبيذ و168 قرصًا من جبن البارميزان يقدر ثمنها بحوالي 110 ألف دولار.

وفي السنوات الثلاث الماضية سُرق أكثر من 20 ألف قرص من الجبن من المصانع والمستودعات والموزعين والبقالات، ما يقارب ثمنه 11 مليون دولار.