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منوعات|بريطانيا

شاهد: عامل يعلق رأسه بباب مترو الأنفاق في لندن

27/3/2017

تداولت الصحف البريطانية، لقطات مروعة غزت مواقع التواصل الاجتماعي لعامل حوصر رأسه بين دفتي باب مترو الأنفاق في محطة سانت بول بلندن.

وعلق رأس العامل بين أبواب القطار المغلقة بينما قيل للركاب إن هناك عطلًا ويجب على الجميع النزول، ليبدأ العمال في التحقق من العربة المقصودة.

وطلب العمال من الركاب الابتعاد عن الأبواب، لكنهم انتبهوا لرأس الرجل عالقة بين دفتي الباب المغلق، ورصدت راكبة تدعى ليلي إيفانغلين اللقطات عبر هاتفها المحمول.

وحاول بعض الركاب المشوشين إنقاذ عامل المترو، في محاولات يائسة قبل أن تفتح الأبواب مرة أخرى ويطلق سراحه بعد نحو 10 دقائق بسلام، في حادث وصفته الصحف بأنه "أسوأ كابوس" للمسافرين.

المصدر : الجزيرة مباشر + صحف بريطانية
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