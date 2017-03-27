شاهد: سعودية تقترح تزويج الرجل بثلاث سيدات في شهر والرابعة هدية

اقترحت هوازن ميرزا المحاضرة بجامعة الملك عبد العزيز، فكرة تأسيس "أكاديمية للتعدد"، تقوم على تزويج الشاب ثلاث زوجات خلال شهر واحد فقط.

وقالت ميرزا إن عمر الشاب المرشح في هذا البرنامج يبدأ من سن 25 الى 35 عام.

وأكدت أن الشاب إذا نجح في زواجه من 3 زوجات (آنسة ومطلقة وأرملة)، دون مشاكل، فإن أكاديمية التعدد تهديه الرابعة مجانا بعد 10 سنوات إذا كانت لديه رغبة.

وطرحت ميرزا فكرة "أكاديمية التعدد" للسيدات والفتيات اللاتي لديهن استعدادا لقبولها، مؤكدة أن الفكرة تقوم على الجمع بين الزوجات في بيت واحد.

وقالت ميرزا إن الفكرة تُقام بنظام الوقف ويتم تمويلها كأحد المشروعات الخيرية من قبل رجال الأعمال.

‏ورأت المحاضرة بجامعة الملك عبد العزيز أن هناك سيدات في المجتمع يرغبن في أن يكن إلى جوار رجل لمدة يومين فقط في الأسبوع، حتى لا تشغلهن مسؤوليات الزواج عن دورهن الاجتماعي، مؤكدة أن فكرة التعدد مناسبة لهن.

وقد عارض فكرة "أكاديمية التعدد" ضيف البرنامج الكاتب أسامة الحازمي، الذي وصف الفكرة بأنها خيالية، وتصلح كفيلم سينمائي فقط.