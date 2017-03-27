البث الحي
منوعات

شاهد: سرقة عملة ذهبية وزنها 100 كيلوغرام من متحف ألماني

27/3/2017

تعرضت عملة ذهبية كندية تعرف باسم (بيغ مابل ليف) تحمل صورة الملكة إليزابيث الثانية للسرقة في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين (27 من مارس/آذار) من متحف بوده ببرلين.

 

والعملة من الذهب الخالص وتزن نحو مئة كيلوغرام وتصل قيمتها الاسمية إلى نحو المليون دولار.

وفي ضوء درجة النقاء العالية للذهب المستخدم في سك العملة فإن قيمتها المادية تُقدر بأربعة ملايين دولار.

وقال المتحف عبر موقعه الإلكتروني إن العملة صادرة عن الشركة الملكية الكندية لسك العملة في 2007 وإنها دخلت موسوعة غينيس للأرقام القياسية بفضل درجة نقائها "التي لا مثيل لها".

ويصل قطر العملة إلى 53 سنتيمترا وسمكها إلى ثلاثة سنتيمترات وتم إقراضها لمتحف بوده في ديسمبر/كانون الأول 2010.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
المزيد من منوعات

سخط شعبي ومطالبة بمحاكمة يمني أضرم النيران في جسد زوجته

مدينة حصرموت اليمنية (غيتي)

إيطاليا تغرّم شركة آبل 10 ملايين يورو لوصفها "آيفون" بأنه مقاوم للماء

(رويترز)

فنان فلسطيني يحذف صورة لنحت اسم محمد رمضان على شاطئ غزة ويعتذر (فيديو)

تعود صورة نحت اسم محمد رمضان على رمال غزة لشهر يوليو الماضي (موافع التواصل)

"ليلة سقوط محمد رمضان" تتصدر مواقع التواصل في مصر (فيديو)

لحظة سقوط محمد رمضان (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

تقرير: إيران هددت بن زايد شخصيا باستهداف الإمارات بعد اغتيال عالمها النووي

ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد

رئيس فنزويلا ينشر رقم هاتفه عبر تويتر ويوجّه طلبا غريبا لشعبه (فيديو)

مصر.. استهجان واسع لفيديو الهجوم على لاعب الزمالك شيكابالا والشرطة تحقق

لاعب الزمالك شيكابالا (مواقع التواصل الاجتماعي)

عندما يصبح التهديف فنا.. الكاف يحتفي بهدف شيكابالا في مرمى الأهلي (فيديو)

شيكابالا يسجل هدف التعادل لفريق الزمالك في مرمى الأهلي (رويترز)