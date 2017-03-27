شاهد: سرقة عملة ذهبية وزنها 100 كيلوغرام من متحف ألماني

تعرضت عملة ذهبية كندية تعرف باسم (بيغ مابل ليف) تحمل صورة الملكة إليزابيث الثانية للسرقة في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين (27 من مارس/آذار) من متحف بوده ببرلين.

والعملة من الذهب الخالص وتزن نحو مئة كيلوغرام وتصل قيمتها الاسمية إلى نحو المليون دولار.

وفي ضوء درجة النقاء العالية للذهب المستخدم في سك العملة فإن قيمتها المادية تُقدر بأربعة ملايين دولار.

وقال المتحف عبر موقعه الإلكتروني إن العملة صادرة عن الشركة الملكية الكندية لسك العملة في 2007 وإنها دخلت موسوعة غينيس للأرقام القياسية بفضل درجة نقائها "التي لا مثيل لها".

ويصل قطر العملة إلى 53 سنتيمترا وسمكها إلى ثلاثة سنتيمترات وتم إقراضها لمتحف بوده في ديسمبر/كانون الأول 2010.