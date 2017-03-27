شاهد: حادث مروع لسلم كهربائي يسير في عكس الاتجاه بالصين

أصيب ما لا يقل 18 شخصًا هذا الأسبوع عندما غيّر مصعد كهربائي في مركز تجاري مساره إلى عكس الاتجاه مع زيادة سرعته.

وأظهرت لقطات مروعة التقطها متسوقون داخل المركز التجاري بمنطقة لانغهام في هونغ كونغ، كيف غير السلم الكهربائي -المتجه لأعلى- مساره فجأة ليتجه نحو الأسفل وبسرعة أعلى، ما أدى لفقدان عشرات الأشخاص توازنهم وتدافعهم وسقوطهم أرضًا، مما تسبب في صراخ المتسوقين في أرجاء المكان.

وأشار شهود عيان إلى أن السلم كان يتحرك بسرعة مضاعفة بعد سيره عكس الاتجاه، وقد هرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتم نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة من مكان الحادث.

وذكرت الشرطة أن أحد المصابين حالته خطرة حيث أصيب في رأسه، وجاري التحقيق في تداعيات الحادث.

وقال خبير صيانة بشركة مصاعد "أوتيس" إن هذا النوع من الحوادث نادرًا ما يحدث في هونغ كونغ، وقد يعزى إلى خلل في المعدات المانعة للانعكاس والمعدات المساعدة.

وقالت متحدثة باسم مركز التسوق، إن المصعد في الخدمة لسنوات مع سجل عمل جيد، كما جرت له عملية تفتيش يوم 23 مارس، ولم تظهر أي علامات على وجود عيوب ميكانيكية أو انحسار معايير السلامة به.

وطُلب من مقاول صيانة المصعد بشركة مصاعد أوتيس، التحقيق بشكل دقيق في سبب الحادث في جهد متضافر مع الشرطة وإدارة الاطفاء والقطاعات الحكومية الاخرى.