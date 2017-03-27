شاهد: إزالة فطر "مشروم" نما في معدة امرأة

نشر موقع "نيوز فلير" لقطات غريبة لأطباء ينجحون في إزالة فطر عيش الغراب "المشروم" طوله 7 سنتيمترات، متنامٍ في معدة امرأة بالصين.

والتقط المقطع في إحدى مستشفيات مدينة ييوو بمقاطعة تشجيانغ في الثاني عشر من مارس، حيث نجح مجموعة أطباء في إزالة قطعة من الفطر علقت في بطن السيدة التي تبلغ من العمر 50 عامًا، وبدأت تنمو في معدتها.

ورجح الأطباء أن يكون السبب في أن السيدة ابتلعت الفطر مباشرة وهو جاف، مع عدم مضغها له بشكل جيد ، وعندما علق داخل المعدة بدأ في النمو.

وجاءت السيدة إلى المستشفى تعاني من آلام وتقلصات شديدة في المعدة، وبعد مسحات وأشعات لاحظ الأطباء الفطر العالق في بطنها وقد نما وتمدد بشكل أكبر مما توقعه الأطباء، وتمت إزالة الفطر بنجاح بعملية جراحية.