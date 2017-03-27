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إذاعة أمريكية: باسم يوسف يواجه صعوبات في العمل كإعلامي كوميدي بأمريكا

باسم يوسف - أرشيفية
باسم يوسف - أرشيفية
26/3/2017

قالت إذاعة أمريكية إن الإعلامي المصري باسم يوسف يواجه صعوبات في تقديم نفسه كإعلامي كوميدي في الولايات المتحدة.

وقالت "الإذاعة الدولية العامة" (بي آر آي)، التي أجرت مقابلة مع يوسف، إنه رغم أن اسمه بات معروفا في الولايات المتحدة، فإنه ليس معروفا كشخصية كوميدية.

وأضافت أن ثمة مشكلة أخرى تواجه يوسف في مسعاه للصعود كإعلامي كوميدي وهي مشكلة اللغة، فالإنجليزية ليست لغته الأم، رغم أن لغته الإنجليزية شبه خالية من الأخطاء.

وثمة مشكلة ثالثة، بحسب الإذاعة، وهي أن "أمريكا مشبعة بالشخصيات الكوميدية".

وقال يوسف في مقابلته مع الإذاعة: "لا أعتقد أنني سوف يكون لي ملايين المتابعين كما كان لي في مصر. أنا متصالح مع هذا تماما"، لكنه قال إنه متشوق للحديث للأمريكيين عن مصر، وقد بدأ يقوم بهذا فعليا عبر برنامج "دليل الديمقراطية" عبر قناة "فيوجن"، وهي من قنوات الكابل.

وأشارت الصحيفة إلى أن بداية مسيرة يوسف كإعلامي كوميدي في الولايات المتحدة تزامنت مع حملة الانتخابات الرئاسية الأمريكية، ما دفع كثيرين إلى سؤاله عن المقارنة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لكنه قال إنه لا يعتبر أن الولايات المتحدة تعيش في ظل حكم ديكتاتوري.

وتأتي المقابلة مع باسم يوسف قبل أيام من لقاء السيسي وترمب في البيت الأبيض في 3 أبريل/نيسان.

ومن جانبه قال يوسف تعليقا على اللقاء المنتظر بين الزعيمين: "أريد أن أقول: دونالد، لقد وجدت قرينك المثالي!" 

المصدر : الجزيرة مباشر + وسائل إعلام
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