البث الحي
منوعات

فتاة تتهم 8 معلمين باغتصابها في المدرسة

فتاة تتهم 8 مدرسين باغتصابها في غرب الهند
فتاة تتهم 8 مدرسين باغتصابها في غرب الهند
26/3/2017

تحقق الشرطة الهندية في الاتهامات الموجهة لثمانية مدرسين في مدرسة خاصة بالقيام باغتصاب وابتزاز فتاة في غرب الهند.

وقد اتهمت الفتاة التي تبلغ من العمر 13 عاما المدرسين الثمانية في منطقة بيكانير في ولاية راجستان بإجبارها على البقاء في المدرسة لما بعد ساعات المدرسة – بحجة إعطائها دروسا إضافية – والقيام بالتحرش بها جنسيا.

وقال والد الفتاة الذي تقدم بالشكوى لدى الشرطة إن المدرسين صوروا مقطع فيديو لما قاموا به، واستخدموه لابتزاز الضحية.

وقال رئيس الشرطة بانواري لال  الأحد " لقد سجلنا قضية اغتصاب وفقا  لقانون العقوبات الهندي والمواد ذات الصلة في قانون حماية الأطفال من الأعمال الجنسية، وبدأنا التحقيقات".

وأضاف أنه لم يجر إلقاء القبض على أي شخص حتى الآن.

وقال والد الفتاة إن المدرسين  اغتصبوا ابنته على مدى عام وعندما حملت قاموا بإعطائها أدوية للإجهاض.

وأوضح والد الفتاة " لقد علمنا بالجريمة عام 2016، ولكننا لم نتقدم بشكوى خشية أن نصبح منبوذين" مضيفا " لقد تقدمت بشكوى الآن لأنهم يضايقونني، حتى أنهم لا يدعوني أخرج من منزلي".

يشار إلى أن التحرش الجنسي أصبح محور اهتمام في الهند منذ قضية اغتصاب فتاة على متن حافلة في نيودلهي في ديسمبر / كانون أول عام 2012.

ويقول نشطاء إنه لم يتم اتخاذ إجراءات كافية تجاه الاعتداءات الجنسية، وأن الهجمات التي تستهدف النساء مستمرة. 

المصدر : الألمانية + الجزيرة مباشر
المزيد من منوعات

سخط شعبي ومطالبة بمحاكمة يمني أضرم النيران في جسد زوجته

مدينة حصرموت اليمنية (غيتي)

إيطاليا تغرّم شركة آبل 10 ملايين يورو لوصفها "آيفون" بأنه مقاوم للماء

(رويترز)

فنان فلسطيني يحذف صورة لنحت اسم محمد رمضان على شاطئ غزة ويعتذر (فيديو)

تعود صورة نحت اسم محمد رمضان على رمال غزة لشهر يوليو الماضي (موافع التواصل)

"ليلة سقوط محمد رمضان" تتصدر مواقع التواصل في مصر (فيديو)

لحظة سقوط محمد رمضان (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

تقرير: إيران هددت بن زايد شخصيا باستهداف الإمارات بعد اغتيال عالمها النووي

ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد

رئيس فنزويلا ينشر رقم هاتفه عبر تويتر ويوجّه طلبا غريبا لشعبه (فيديو)

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

اختفاء مسلة غامضة في الصحراء الأمريكية بعدما أثارت تكهنات مختلفة (فيديو)

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)