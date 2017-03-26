فتاة تتهم 8 معلمين باغتصابها في المدرسة

تحقق الشرطة الهندية في الاتهامات الموجهة لثمانية مدرسين في مدرسة خاصة بالقيام باغتصاب وابتزاز فتاة في غرب الهند.

وقد اتهمت الفتاة التي تبلغ من العمر 13 عاما المدرسين الثمانية في منطقة بيكانير في ولاية راجستان بإجبارها على البقاء في المدرسة لما بعد ساعات المدرسة – بحجة إعطائها دروسا إضافية – والقيام بالتحرش بها جنسيا.

وقال والد الفتاة الذي تقدم بالشكوى لدى الشرطة إن المدرسين صوروا مقطع فيديو لما قاموا به، واستخدموه لابتزاز الضحية.

وقال رئيس الشرطة بانواري لال الأحد " لقد سجلنا قضية اغتصاب وفقا لقانون العقوبات الهندي والمواد ذات الصلة في قانون حماية الأطفال من الأعمال الجنسية، وبدأنا التحقيقات".

وأضاف أنه لم يجر إلقاء القبض على أي شخص حتى الآن.

وقال والد الفتاة إن المدرسين اغتصبوا ابنته على مدى عام وعندما حملت قاموا بإعطائها أدوية للإجهاض.

وأوضح والد الفتاة " لقد علمنا بالجريمة عام 2016، ولكننا لم نتقدم بشكوى خشية أن نصبح منبوذين" مضيفا " لقد تقدمت بشكوى الآن لأنهم يضايقونني، حتى أنهم لا يدعوني أخرج من منزلي".

يشار إلى أن التحرش الجنسي أصبح محور اهتمام في الهند منذ قضية اغتصاب فتاة على متن حافلة في نيودلهي في ديسمبر / كانون أول عام 2012.

ويقول نشطاء إنه لم يتم اتخاذ إجراءات كافية تجاه الاعتداءات الجنسية، وأن الهجمات التي تستهدف النساء مستمرة.