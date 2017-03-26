صور: روبوت تركي لإبطال مفعول المتفجرات

"الروبوت العنكبوت".. جهاز يستخدم في إبطال مفعول المتفجرات والأجسام المشبوهة، واستشعار المخاطر الكيميائية"، صممه طالبان جامعيان في تركيا.

وتعاون "محمد بارلاق"، طالب الهندسة الالكترونية والكهربائية بجامعة أرزينجان، مع زميله "سنان كاراكاش أوغلو" الذي يدرس علم الحواسيب، في تصميم وانتاج الروبوت الذي يشبه العنكبوت.

وقبيل الشروع في صناعة الروبوت، قام الطالبان بإنتاج طابعة ثلاثية الأبعاد، بإمكانات بسيطة، بالاستعانة بمواد من الخردة.

وأوضح بارالاق، أن الروبوت يتميز بقدرته على السير بسهولة في الأراضي الوعرة، لا سيما وأنه لا يعتمد على العجلات مثل بقية الروبوتات المشابهة، بل يسير مثل العنكبوت.

ولفت إلى أن الروبوت مزود بكاميرا قادرة على تصوير ما حولها، وارسال المشاهد بشكل فوري، فضلا عن امكانية تزويده بمستشعرات كيميائية، لتحليل المخاطر المحتملة.

ونوه أن البرمجيات المستخدمة في الروبوت العنكبوت من تصميمهما 100%.

واشار إلى أن الروبوت من شأنه الحيلولة دون وقوع خسائر بشرية أو إصابات خلال عمليات إبطال مفعول المتفجرات والأجسام المشبوهة، فضلا عن رصد المخاطر الكيميائية.