شركة إيطالية تنظم جولات سياحية للتعريف بعصابات المافيا

تعرض وكالة سفر إيطالية على زبائنها جولة سياحية باسم "مافيا تور" تصطحبهم فيها إلى أماكن متصلة بنشاط العصابات الإجرامية في صقلية، وهو برنامج أثار استياء السلطات المحلية.

وإزاء الانتقادات الموجهة لهذا البرنامج السياحي الغريب من نوعه، قال جياني غريو صاحب شركة السياحة العاملة في تراباني غرب صقلية "جولة المافيا هي جولة ضد المافيا". لكن تصريحاته تلك لم توقف الجدل.

فقد علق فيتو داميانو رئيس بلدية تراباني بالقول "إنه جنون، وتعدّ على المدينة كلها"، وفق ما نقلت عنه صحيفة "لا ريبوبليكا"، مطالبا بإقفال موقع "إيزي تراباني" الذي ينظم هذه الرحلات.

ورد صاحب الشركة بشكل غير مباشر على موقعه قائلا "نشعر أن علينا واجب إعلام الناس بالحقيقة، وبإخبار الذين يزورون صقلية بماهية المافيا ولماذا جولة المافيا هي حركة ضد المافيا".

وتنظم "جولة المافيا" على مدى يوم أو نصف اليوم، وتتضمن زيارة إلى متحف المافيا في منطقة ساليمي الذي يكشف عن ملامح هذه العصابات ويوثق علاقتها بالسياسة والدين، وجرائمها وأنشطتها.

وتتخلل الجولة زيارات لأماكن اشتهرت بإقامة زعماء عدة لعصابات المافيا فيها.