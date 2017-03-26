شاهد: ممثلة بريطانية تقول إن ترمب حاول مواعدتها

قالت الممثلة البريطانية إيما تومسون إن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب طلب مواعدتها قبل عدة سنوات، لكنها رفضت الذهاب.

وذكرت تومسون لبرنامج في التلفزيون السويدي أن الواقعة حدثت وهي تصور فيلم (بريماري كلورز) عام 1998 في كاليفورنيا بالولايات المتحدة، وبينما كانت تنهي إجراءات طلاقها من الممثل كينيث برانا.

وأضافت تومسون أنه في يوم ما دق جرس الهاتف بموقع تصوير الفيلم، وتحكي قائلة: رفعت سماعة الهاتف لأسمع صوتا يقول: مرحبا أنا دونالد ترمب… أجبت "حقا؟ كيف يمكنني مساعدتك؟ فقال: نعم.. أتساءل فقط إذا كان بإمكاني استضافتك في أحد أبراج ترمب. إنها مريحة حقا".

وارتبكت تومسون التي لم تلتق أو تتحدث مطلقا مع ترمب وتساءلت عن السبب.

ومضت تومسون (57 عاما) في رواية ما حدث وتذكرت أن ترمب قال "حسنا أعتقد أننا سننسجم كثيرا… ربما نتناول العشاء معا يوما ما."

وأردفت "لم أعرف ماذا أفعل فقط قلت له إنني سأعاود الاتصال."

وقالت إنها لم تتصل به ولم تلتق به قط بعد ذلك.

ووفقا لرواية تومسون فان المكالمة حدثت وقت انفصال ترمب عن زوجته الثانية مارلا مابلز. وتزوج ترمب من ميلانيا زوجته الثالثة والحالية عام 2005.

ولم يعلق البيت الأبيض على رواية تومسون.