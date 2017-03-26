شاهد: معرض لعشاق الفراشات في إيطاليا

عشاق الفراشات على موعد مع معرض تفاعلي في العاصمة الإيطالية روما، يمكن الزوار من مراقبتها عن كثب في بيئة طبيعية.

ففي معرض "بيت الفراشات" الذي افتتح للجمهور أمس السبت يتم عرض أكثر من 400 من الفراشات الحية في بيئة طبيعية، ويمكن للزوار مراقبة هذه الحشرات بألوانها الجميلة المتناسقة ومعرفة المزيد عن أنواعها ودورة حياتها.

وقد حرص القائمون على المعرض بتزويده بمنظم حرارة ليحافظ على رطوبة المكان، وتمكين هذه الكائنات الرقيقة من العيش في بيئة تماثل بيئتها الطبيعية.

ولن يتمكن أفراد الجمهور من التفاعل مباشرة مع الفراشات، لأنها تعتبر من الكائنات شديدة الحساسية، ويمكن للمسة واحدة لأجنحة هذه الكائنات أن تعطل قدرتها على الطيران أو تقتلها.

والخبراء في معرض "بيت الفراشات " يؤكدون استعدادهم للإجابة على أسئلة الجمهور بشأن الفراشات وكل ما يتعلق بشأنها دون تعريضها لاحتكاك مباشر مع الجمهور.

الفراشات الكبيرة لها حياة قصيرة وتعيش فقط لمدة أسبوع.

ومرحلة الفراشة ليست سوى الأخيرة من أربعة مراحل تغطي عمر الحشرة، إذ تتطور الحشرة أولا من بيضة، وتنمو لتصبح يرقة، وتتحول في المرحلة الرابعة والأخيرة لتصبح فراشة.

يستمر معرض بيت الفراشات بالعاصمة الإيطالية حتى 4 يونيو/حزيران 2017.