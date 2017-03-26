شاهد: لقطات غريبة لحوت عملاق مهدد بالانفجار

نشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، لقطات غريبة لسياح يتجمهرون حول حوت عملاق نافق، بينما يعتلي رأسه ورمًا غامضًا يشبه البالون على وشك الانفجار.

وألقت الأمواج بالحوت الميت على شاطئ بيلوهو في منطقة مولي المركزية بتشيلي، وظهر راقدا بينما يظهر أعلى رأسه ورما هائلًا بحجم بالون ضخم يمكن أن ينفجر في أي لحظة.

وعلى الرغم من التحذيرات حول احتمالية انفجار الورم في أي لحظة إلا أن السياح تجمهروا حوله وبادروا بتصوير جثة الحوت -وهو من نوع المنك- الذي يصل طوله 52 قدمًا أي نحو 16 مترا.

وقال رئيس الأطباء البيطريين من جمعية الحيوانات البرية، بيتسي بينشيرا، إن هذا التورم ربما يكون جزءًا من المعدة أدى تراكم الغازات الداخلية إلى تشوه جزء منها لتبدو بهذا الشكل.

وأضاف أنه مع ارتفاع درجات الحرارة ترتفع درجة حرارة تلك الغازات داخل جسم الحيتان فيحدث تضخما لبعض أجزاء الجسم كاللسان والأمعاء.

كما رجح آخرون أن سبب التورم قد يكون ارتطام الحوت بقارب أو صخرة قويين، كما أشاروا إلى أن الحوت على كل حال توفي قبل أسبوعين.