شاهد: لقطات طريفة لطفلة "تسرق" قبعة بابا الفاتيكان

نشر حساب "Mountain Butorac" على تويتر، لقطات طريفة ومميزة لطفلة عمرها 3 سنوات تنتزع قبعة بابا الفاتيكان من فوق رأسه أثناء مصافحته في روما.

وبحسب وكالة يونايتد برس إنترناشونال (UPI)، وعدد من الصحف العالمية، حمل والد الطفلة استيلا ويستريك (3 سنوات) صغيرته لتُلقي قبلة على وجه البابا فرانسيس.

وعلى ما يبدو أن القلنسوة أعجبتها أو أنها أرادت تقبيل رأسه، فقامت بالتقاط القبعة مباشرة من فوق رأسه وسط ضحكات البابا وجميع الموجودين، واعتبروا الأمر مزحة ودعابة جيدة وبريئة، وسرعان ما استعاد البابا قبعته بفرح.

وقال والد الطفلة مازحًا "أخذت ابنتي للقاء البابا فسرقت قبعته"، وأضاف لشبكة سي إن إن الأمريكية، أن ابنته كانت عصبية قليلًا، ثم سرقت القبعة، وكان البابا فرحان وضحك مع الجميع".

وقال ناشر الفيديو إن الفتاة ووالديها يزورون حاليًا العاصمة الإيطالية روما قادمين من أتلانتا بولاية جورجيا الأمريكية، وحظي الفيديو بانتشار وإعجاب واسعي المدى على مواقع التواصل الاجتماعي.