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شاهد: لحظة إنقاذ فيل ضخم غرق في الطين

26/3/2017

حصد مقطع مصور يرصد لحظة إنقاذ فيل ضخم علق بالطين في كينيا، أكثر من 4 ملايين مشاهدة في أقل من يومين على نشره بصفحة "UNILAD" على فيسبوك.

وبحسب قناة "Caters TV" على يوتيوب، والتي نشرت الفيديو لأول مرة قبل 3 أسابيع محققًا مليوني ونصف المليون مشاهدة، إن الفيل غرق في حفرة من الطين تشبه الخندق بالقرب من ماكيندو فى جنوب كينيا.

وأصيب المزارعون المحليون بالصدمة لحظة العثور على ذكر الفيل الضخم متعثرًا وهي يكافح للهروب من الحفرة الطينية العميقة، وظل عالقًا في الوحل نحو 12 ساعة.

وفي عملية إنقاذ بطولية بمساعدة إحدى شركات البناء، تم إنقاذ الفيل بنجاح باستخدام حفار حيث تم حرث الأرض وفتح طريق للفيل للخروج إلى بر الأمان.

المصدر : الجزيرة مباشر + فيسبوك
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