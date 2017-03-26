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شاهد: سيارة تقتحم عيادة وتطيح بمديرتها

26/3/2017

أظهرت كاميرات مراقبة في عيادة طبية لحظة اقتحام سيارة للعيادة وتحطيمها للجدار بمدينة فرانكلين بولاية كارولينا الشمالية الأمريكية، ما تسبب في إطاحة مديرة العيادة.

واخترقت السيارة الجدار أثناء عمل الموظفين، وأطاحت مديرة العيادة التي كانت تقف بجوار الجدار، لكنها لم تُصب بأذى، حسب صحيفة ديلي ميل البريطانية (الأحد).

وقالت الصحيفة إن سبب الحادث يعود إلى قيام قائدة السيارة بوضع قدمها على دواسة الوقود بدلا من المكابح، ما أدى إلى اصطدامها بالجدار وتحطيم جزء كبير من مكتب الاستقبال في العيادة.

وقال مالك العيادة داون تود، في تصريحات لشبكة إيه بي سي الأمريكية إن الحادث لم يتسبب في إصابات خطيرة لأي من الموظفين أو الحيوانات الأليفة في العيادة، كما لم تصب قائدة السيارة.

المصدر : الجزيرة مباشر + ديلي ميل
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