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شاهد: سلحفاة تطارد كرة بلاستيكية

26/3/2017

نشر مستخدم يدعى بول ميلهام على تويتر، لقطات طريفة وغير متوقعة لسلحفاة تستمتع باللعب أثناء مطاردتها لكرة بلاستيكية.

وبحسب موقع "Laughing Squid"، وصحيفة هافينغتون بوست البريطانية، فإن الفيديو يوضح أمرين، الأول أنه على الرغم من أن السلاحف معروفة ببطء حركتها بسبب قصر أطرافها وثقل درقتها، لكن هذه السلحفاة أثبتت عكس ذلك فهي تتحرك وتجري بشكل أسرع مما كنا نظن.

والأمر الثاني هو كيفية مطاردة السلحفاة للكرة على أرض زلقة، ما يجعل هذا المخلوق البطيء مثيرًا للاهتمام بتصرفه الغريب.

وظهرت السلحفاة وهي تجري وراء كرة بلاستيكية باللون الأرجواني يبدو أنها أثارت إعجابها، فبدأت تطاردها وتدحرجها وتلعب معها حتى اختفت الكرة تحت قطعة أثاث، لكن غطاء السلحفاة منعها من الوصول للكرة واستكمال لحظات اللعب والمتعة.

المصدر : الجزيرة مباشر + تويتر
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