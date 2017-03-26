شاهد: رضيع يتوقف عن البكاء بمجرد شمّ ثوب أمه

نشر موقع "نيوز فيلر" لقطات مؤثرة لرضيع يتوقف عن البكاء عندما شم رائحة عرق أمه على ثوبها.

والتقط الفيديو في سان فرانسيسكو بكاليفورنيا، وظهر فيه طفل رضيع يبلغ من العمر 3 أشهر فقط، دخل في نوبة بكاء بينما كانت والدته خارج المنزل.

فما كان من الأب إلا أن أحضر قميص زوجته من سلة الغسيل، وبمجرد أن شم الرضيع رائحة عرق أمه، حتى بدأ يهدأ ثم توقف تمامًا عن البكاء وهو يحتضن ثوبها.

وقال والد الطفل إنه لم يستطع تهدئة الطفل أو منعه عن البكاء فنصحه صديقه بأن يجلب للطفل شيئًا من ثيابها يحمل رائحة عرقها، فهو وسيلة تهدئة جيدة للأطفال لأنهم يرتاحون ويحبون رائحة أمهاتهم.

وفوجئ الأب بالنتيجة وقرر نشر تجربته على الإنترنت ناصحًا بها الآباء الذين قد تضعهم الظروف في نفس المأزق مشيرًا إلى قوة رائحة الأم وتأثيرها البالغ على تهدئة الرضع.