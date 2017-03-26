شاهد: رضيع أصم يسمع صوت أمه لأول مرة

بكى رضيع أصم يبلغ من العمر 10 أشهر، بشدة عندما سمع صوت والدته لأول مرة، بعد نجاح عملية زراعة قوقعة في أذنه، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

ورصد مقطع مصور اللحظة المؤثرة حين سمع فيها الرضيع الأمريكي داوسون شول صوت والدته للمرة الأولى، إذ وُلد في مايو/أيار 2016 فاقدًا للسمع بسبب فيروس عمل على تضخم الخلايا وأدى لعيب خلقي في أذنيه ما أتلف وظائف الأذن الداخلية، ليخرج الطفل إلى الحياة ويعيش في صمت طوال 10 أشهر دون سماع أو تمييز أي صوت.

وبعد نجاح عملية زراعة القوقعة، تمكن الطفل من سماع صوت أمه جيسيكا، من ولاية كارولينا الشمالية بالولايات المتحدة، للمرة الأولى، وظهر في الفيديو مبتسمًا قبل أن تناديه والدته لأول مرة باسمه ما جعله ينفجر في البكاء لمدة 5 دقائق لكنه لم يُزعج منذ ذلك الحين، بحسب والدته.

وأضافت الأم، أن رضيعها أَلِفَ الأمر وأصبح يلعب على آلة الإكسيليفون والبيانو لساعات مفتونًا بالصوت، وقالت إن هذه خطوة كبيرة إلى الأمام في حياة داوسون.