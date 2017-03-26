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منوعات|الأرجنتين

شاهد: ذعر ركاب طائرة انفتح بابها أثناء الإقلاع

26/3/2017

رصد مقطع مصور التقط على متن طائرة أرجنتينية، لحظات مروعة تعرض لها فريق كرة القدم الأرجنتيني راسينغ دي أفيلانيدا عندما فتح باب الطائرة فجأة أثناء الإقلاع.

وحسب صحيفتي ميرور وذا صن البريطانيتين، كان فريق راسينغ دي أفلانيدا للعودة إلى مدينته بعد هزيمته أمام نادي أتلتيكو بيلغرانو الأرجنتيني، عندما وقع الحادث المروع يوم الأحد.

وأظهرت اللقطات "الدراماتيكية" التي نشرها موقع "بوينس أيرس فيفو" اللاعبين يجلسون داخل المقصورة، عندما سمع أحدهم يصيح برعب لمطالبة الطيار بالتوقف قبل ثوان من الإقلاع.

وبدأ اللاعبون بمحاولة جذب انتباه الطيار بالصراخ "توقف، توقف"، في حين قام البعض بمحاولات بائسة لإغلاق الباب، وسط لحظات رعب وذعر شديدين.

ولحسن الحظ، تم تفادي وقوع الكارثة وتوقفت الطائرة عن الإقلاع وتم إصلاح باب الطوارئ، وحلق الفريق بأمان مرة ثانية إلى العاصمة بوينس أيرس.

وتأتى هذه الكارثة بعد شهور من حادث تحطم الطائرة الكولومبية بشكل مأساوي ومعها معظم فريق كرة القدم البرازيلي شابيكوينس، وأسفر الحادث عن مقتل 72 شخصًا من بينهم 19 لاعبًا، وكان هناك ستة فقط من الناجين.

المصدر : الجزيرة مباشر + صحف بريطانية
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