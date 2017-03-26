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منوعات|إيران

شاهد: حادث تصادم طريف ينتهي بقفزة بهلوانية

26/3/2017

نشر موقع "لايف ليك" لقطات غريبة جدًا لحادث تصادم بين سيارة ودراجة بخارية، انتهى نهاية عجيبة للغاية.

ورصدت كاميرات المراقبة في أحد الشوارع بإيران، الحادث الذي ظهرت فيه دراجة بخارية تصطدم بسيارة بيضاء اللون أثناء توقفها فجأة بالشارع تبعًا لحركة المرور, ليندفع سائق الدراجة في الهواء وينقلب 360 درجة كالبهلوان فوق سقف السيارة!

وظهر الشاب وهو يلف دورة "أكروباتية" كاملة، بعدما اصطدم فجأة بالسيارة من الخلف، ليستقر في النهاية أعلى سقف السيارة، وكأنما كان يؤدي عرضًا بهلوانيا في سيرك! وحظي الحادث الغريب بانتشار وسخرية واسعين على مواقع التواصل الاجتماعي.

المصدر : الجزيرة مباشر + لايف ليك
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