شاهد: ثعبان غريب برأسين أحدهما مكان الذيل!

حصدت لقطات نادرة لثعبان غريب برأسين أحدهما مكان الذيل، أكثر من 22 مليون مشاهدة على صفحة "فيسبوك" الخاصة بالمرأة الأرجنتينية التي عثرت عليه.

وبحسب قناة "Caters Clips" على يوتيوب والتي نشرت الفيديو قبل يومين ليحظى بـنحو 250 ألفا من المشاهدات، عثرت لوغان إرولس (46 عامًا) على المخلوق الغريب الذي يشبه الثعبان، في فناء منزلها، ما أصابها بالرعب وبدأت بالصراخ.

ويبلغ طول المخلوق النادر الذي يشبه جلده جلود الثعابين، حوالي 10 سنتيمترات، والغريب فيه أن أحد الرأسين يحل محل الذيل وبعين واحدة فقط وهو ما يزيد الأمر غرابة. وقررت المرأة مشاركة الفيديو مع أصدقائها ليصابوا جميعًا بالدهشة والخوف.

وغزا الفيديو موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتناقلته وسائل الإعلام، والبعض رجح أن المخلوق الغريب ربما يكون أحد أنواع الديدان التي تتميز بمنحنيات جسدها واختلاف ألوانها القريبة من ألوان الثعابين.