شاهد: وجبات طعام صلاحيتها عامان!

استعدادا لبعثة مدتها خمسة أشهر في محطة الفضاء الدولية، فإن رائد الفضاء الإيطالي باولو نيسبولي مشغول بإعداد "وجبات إيطالية " للرحلة الطويلة.

ففي مايو القادم سينطلق نيسبولي في رحلة ثالثة إلى محطة الفضاء الدولية، وكانت أول رحلة له في عام 2007، تليها بعثة مدتها ستة أشهر انطلقت في ديسمبر 2010.

هذه المرة فإن شركة هندسة الفضاء (أرغتيك ) ستتأكد من أن نيسبولي وطاقمه سوف يحصلون على أكلة واحدة على الأقل من الأطعمة الإيطالية التي يفضلها نيسبولي وهي اللزانيا، والتي هي الآن في القائمة بطلب مباشر من رائد الفضاء الإيطالي.

ومنذ إنشائها في عام 2008، تقدم الشركة ، خدمات هندسة الفضاء بما في ذلك دعم عمليات رواد الفضاء في محطة الفضاء الدولية وإضافة إلى ذلك أنشطة على الأرض منها إعداد الطعام.

وفي حين أن معظم وجبات رواد الفضاء يتم توفيرها من قبل وكالة ناسا أو وكالة الفضاء الروسية، إلا أن أرغتيك تستند في إعداد وجبات الطعام على وصفات ومشروبات محلية الصنع ولذيذة يتم استهلاكها في بعض الأحيان كبديل للقوائم القياسية رواد الفضاء، لخلق "جو مريح" من شأنه تحسين المزاج .

ويعمل بمختبر أرغوتيك ​​للفضاء فنيون وخبراء تغذية وأطباء وطهاة، ويهدف الفنيون إلى إنتاج غذاء لذيذ يضاهي نظيره على الأرض.

لوجبات الشركة فترة صلاحية طويلة تصل إلى عامين ويتم تحضير الوجبات مسبقا ، كما يتم تعبئتها بشكل فردي، ويمكن فتحها وتناولها على الفور، دون تسخينها مع عدم وجود الملح والمواد الحافظة أو الملونات المضافة.

وكثيرا ما يقوم رواد الفضاء بتبادل الطرود الغذائية مع زملائهم في محاولة تنويع النكهات وتجربة نكهات مختلفة وكسر الروتين الغذائي، لكن " الطعام الفضائي" حتما يخلو من الأطعمة التي يمكن أن " تنهار " وذلك خوفا من أنه حتى أصغر القطع قد ينتهي في معدات محطة الفضاء الدولية وتسبب " خللا " قد يسبب كارثة.