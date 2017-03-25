شاهد: لحظات مروعة لانفجار مخزن ضخم للأسلحة

نشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية لقطات تم تصويرها من طائرة بدون طيار للحظة انفجار مخزن ضخم للصواريخ والقذائف الخميس الماضي في أوكرانيا.

وقتلت سيدة وأصيب عدد أخر من الأشخاص في الحادث الذي اتهمت السلطات " المخربين" بالتسبب فيه.

وتسبب انفجار المخزن في انطلاق المئات من الصواريخ والقذائف، مما تسبب في العديد من الانفجارات الصغرى.

وتسبب الانفجار في فرار أكثر من 20 ألف شخص من المنطقة المحيطة بالمخزن إلى المناطق المجاورة بعد تطاير القذائف المنفجرة.

وأغلقت السلطات الأوكرانية المجال الجوي في محيط 40 كيلومترا من موقع المخزن.