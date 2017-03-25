البث الحي
منوعات

شاهد: لحظات مروعة لانفجار مخزن ضخم للأسلحة

25/3/2017

نشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية لقطات تم تصويرها من طائرة بدون طيار للحظة انفجار مخزن ضخم للصواريخ والقذائف الخميس الماضي في أوكرانيا.

وقتلت سيدة وأصيب عدد أخر من الأشخاص في الحادث الذي اتهمت السلطات " المخربين" بالتسبب فيه.

وتسبب انفجار المخزن في انطلاق المئات من الصواريخ والقذائف، مما تسبب في العديد من الانفجارات الصغرى.

وتسبب الانفجار في فرار أكثر من 20 ألف شخص من المنطقة المحيطة بالمخزن إلى المناطق المجاورة بعد تطاير القذائف المنفجرة.

وأغلقت السلطات الأوكرانية المجال الجوي في محيط 40 كيلومترا من موقع المخزن.

المصدر : ذا صن
المزيد من منوعات

سخط شعبي ومطالبة بمحاكمة يمني أضرم النيران في جسد زوجته

مدينة حصرموت اليمنية (غيتي)

إيطاليا تغرّم شركة آبل 10 ملايين يورو لوصفها "آيفون" بأنه مقاوم للماء

(رويترز)

فنان فلسطيني يحذف صورة لنحت اسم محمد رمضان على شاطئ غزة ويعتذر (فيديو)

تعود صورة نحت اسم محمد رمضان على رمال غزة لشهر يوليو الماضي (موافع التواصل)

"ليلة سقوط محمد رمضان" تتصدر مواقع التواصل في مصر (فيديو)

لحظة سقوط محمد رمضان (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

تقرير: إيران هددت بن زايد شخصيا باستهداف الإمارات بعد اغتيال عالمها النووي

ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد

إصابة بايدن بكسر في قدمه.. وترمب يعلّق (فيديو)

الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن (روتيرز)

رئيس فنزويلا ينشر رقم هاتفه عبر تويتر ويوجّه طلبا غريبا لشعبه (فيديو)

شاهد: كاتب جزائري يسخر من تهديد الإمارات لبلاده.. ما القصة؟

المحلل السياسي الجزائري عبد الله الرافعي (مواقع التواصل الإجتماعي)