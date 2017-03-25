شاهد: راغبو زواج يخوضون سباق عدو للفوز بتكاليف الزفاف

شارك 250 زوجا من الشبان والفتيات المقبلين على الزواج في مسابقة عدو لمسافة أربعة كيلومترات (السبت).

وذلك للفوز بالجائزة الكبرى التي تقدر بنحو 28 ألف دولار لتغطية تكلفة الزواج.

وكان الفوز من نصيب سيرادا ثاموانا البالغة من العمر 29 عاما وزوج المستقبل سيتيتشاي براسونجسين ويبلغ من العمر 27 عاما.

وقالت سيرادا "نخطط للزواج بأي حال ولكن هناك الكثير من الأشياء لا نستطيع أن نحظى بها. وهذا الحدث، جاء في الوقت المناسب ".

وتابعت "قبل لحظات قلت لخطيبي إنني سأتوقف. لا أستطيع الاستمرار ولكنه دعمني قائلا إنه لم يتبق سوى القليل. توقعنا الكثير من خلال هذا".

ويحصل الفائزون على عدة جوائز من بينها إقامة حفل عرس في بانكوك وثوب وحلة العرس للعروسين وإحياء فرق موسيقية حفلات عرس مجانا الزواج ودفع تكاليف شهر العسل في جزيرة فوكيت السياحية في تايلند ورحلة إلى جزر المالديف.