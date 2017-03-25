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بالصور: أطول شارب في العالم .. لم يقص منذ 47 عاما

نجاتي التركي ... صاحب أطول شارب في العالم
نجاتي التركي ... صاحب أطول شارب في العالم
25/3/2017

لم يقص التركي نجاتي جليك شاربه حتى وصل طوله مترين و60 سنتيمترا على مدى 47 عاما وتحديدا منذ 1970.

ومنذ ذلك التاريخ، يحرص "جليك" (80 عاما) في كل صباح بعد الاستيقاظ على الاعتناء بشاربه قبل القيام بأي أمر، وقبل 7 سنوات، اتخذ قرارًا بتجديله بسبب طوله.

وعن سبب إطالته لشاربه، قال جليك المقيم في ولاية جانقيري وسط تركيا، إن ذلك يعود لغضبه "من موضة إطلاق الشعر في ألمانيا التي كان يعمل فيها عام 1970، فقرر البدء بإطالة شاربه.

وقال  في حديثه لوكالة  الأناضول التركية إنه عاد إلى جانقيري بعد 16 عامًا قضاها في ألمانيا، وافتتح مطعمًا وبدأ العمل فيه لتأمين مصدر عيش له ولزوجته.

وأكد جليك أنه لم يقص شاربه أبدًا منذ 1970، وقال "في ألمانيا الكل انتقد قيامي بتطويل شاربي، فهناك الكل طالبني بإطالة شعر رأسي وقص شاربي، ونكاية في ذلك أطلته".

ولفت الرجل إلى أنه شارك بمسابقة لأطول شارب أقيمت بالعاصمة أنقرة عام 1986، وفاز بالمركز الأول وكان يقيم في ألمانيا في ذلك الوقت، وبيّن أنه بعد المسابقة قرر العودة إلى تركيا.

وأوضح أنه في 2010 عمل على تجديل شاربه وأصبح يضعه على كتفه ، كونه يصل الأرض في حالته العادية .

وقال جليك إنه يمتلك أطول شارب في العالم، لافتًا إلى أن العديد من المواطنين وخاصة فئة الشباب يبدؤون بالتقاط الصور الفوتوغرافية معه لدى زيارته للمدن.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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