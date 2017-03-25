"الروبوت قد يستحوذ على 30 % من وظائف الرجال في بريطانيا

كشفت دراسة أن (الروبوت) قد يستأثر بما يصل إلى ثلث الوظائف في المملكة المتحدة بحلول العقد الرابع من القرن الحادي والعشرين.

وأوضحت الدراسة البريطانية التي نُشرت نتائجها الجمعة أن أجهزة الإنسان الآلي (الروبوت) قد تستأثر بما يصل إلى ثلث الوظائف في المملكة المتحدة بحلول مطلع العقد الرابع من القرن الحادي والعشرين.

وأشارت الدراسة إلى أن الظاهرة ستؤثر على عشرة ملايين بريطاني، مؤكدة أن فائض العمالة بين النساء سيكون أقل.

وأظهرت الدراسة التي أعدتها شركة (برايس ووتر هاوس كوبرس) أن 30 % من الوظائف في المملكة المتحدة ستتحول إلى النظام الآلي مقارنة بنسبة 38 % من الوظائف في الولايات المتحدة و25 % في ألمانيا و21 % في اليابان.

وقال الباحثون إن الظاهرة لن تؤدي بالضرورة إلى نقص فرص العمل لكن ستتغير طبائعها.

وكان الاختلاف بين الرجال والنساء واضحا، وقالت الشركة إن 35 % من وظائف الرجال ستكون عرضة للخطر مقارنة بنسبة 26 % من الوظائف المخصصة للنساء بسبب عددها المرتفع في قطاعات تستلزم مهارات اجتماعية نسائية كالتعليم والصحة.