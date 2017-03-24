قصة اغتصاب "مفبركة" تكشف عنصرية اليمين الأمريكي المتطرف

كان الوقت مساء الأربعاء 8 من مارس/آذار عندما اقتحمت مراهقة أمريكية كنيسة بمدينة دينيسون بولاية تكساس وهي ترتدي ملابسها الداخلية فقط وتزعم تعرضها للاغتصاب من ثلاثة رجال سود.

وقالت الفتاة برينا هارمون تالبوت (18 عاما) إن الرجال الثلاثة كانوا يرتدون أقنعة تزلج وقاموا باختطافها واغتصابها، حسب تقرير لصحيفة واشنطن بوست الأمريكية الخميس.

لكن هذا لم يكن أسوأ ما في الأمر.

فحسب بيان للشرطة في مقاطعة دينيسون قالت تالبوت لشهود عيان في الكنيسة إنها "تعرضت للاغتصاب والاعتداء الجنسي في غابة تقع خلف الكنيسة. وكانت هناك آثار جروح وخدوش ظاهرة على جسدها".

وأثارت الحادثة حالة من الفزع في المنطقة؛ حيث قالت الشرطة إن الكثير من السكان كانوا يخشون تعرض نساء المنطقة للاختطاف والاغتصاب، في ظل عدم الإعلان عن القبض على الجناة أو أي مشتبه بهم.

وسعت دائرة الشرطة إلى تهدئة مخاوف السكان في ظل انتشار الخبر سريعا في وسائل التواصل الاجتماعي.

وسرعان ما تلقفت مواقع الإنترنت التابعة لليمين المتطرف الداعمة للرئيس الأمريكي دونالد ترمب هذا الحادث؛ حيث ركزت على العرق الذي ينتمي إليه الجناة المزعومون، وأظهر بعضها غضبا بسبب ما وصف بنقص التغطية الإعلامية للقصة بسبب كون الجناة من السود.

كما غرد العديد من اليمينيين المتشددين والنازيين الجدد على تويتر قائلين إن الاهتمام الإعلامي كان سيصبح أكبر لو كانت الضحية سوداء والجناة من البيض.

ولكن بعد أسبوعين من وقوع الحادث المزعوم أعلنت الشرطة في بيان أن قصة الاعتداء الجنسي على الفتاة ليس سوى "فبركة".

ووجه رئيس دائرة الشرطة في بيانه توبيخا للفتاة تالبوت بسبب حالة الذعر التي تسببت بها في المنطقة، والاتهامات المسيئة التي وجهتها للأمريكيين من أصول أفريقية.

وقال جاي بورش، رئيس شرطة مدينة دينيسون، في بيان: "لقد اعترفت الضحية المزعومة في القضية الليلة الماضية (21 من مارس/آذار) بالفبركة لأحد أعضاء فريق التحقيق الذي يعمل على القضية"، كما اعترفت بأنها هي التي أحدثت الإصابات بنفسها.

ووصف بورش مزاعم الفتاة بأنها تمثل "إهانة" للمجتمع وخصوصا للأمريكيين من أصول أفريقية الذين اتهمتهم بالاعتداء عليها.

وأعلن بورش أن الشرطة ستوجه اتهاما جنائيا للفتاة بسبب مزاعمها الكاذبة، والتي أحدثت حالة من البلبلة في المنطقة ودفعت الشرطة إلى إجراء تحقيقات موسعة ومكلفة.

وألقت الشرطة القبض على تالبوت، التي نقلت إلى مؤسسة غرايسون للأحداث في مدينة شيرمان بولاية تكساس، بحسب تقارير إعلامية.