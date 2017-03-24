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صور: حمام سباحة يمتد على أسطح 3 بنايات

23/3/2017

في سنغافورة، يوجد واحد من حمامات السباحة الأكثر إبهارا في العالم، إذ يمتد على أسطح 3 بنايات تشكل فندق "مارينا باي ساندز" (Marina Bay Sands).

ويبدو حمام السباحة للمتواجد بجانبه وكأنه لا نهاية له، ويطل الفندق التاريخي على المناظر الآسيوية الخلابة، ويشبه الفندق من بعيد سفينة سياحية شاهقة ويبلغ ارتفاعه 650 قدم.

ويقيم في الفندق سنويا أكثر من نصف مليون زائر، يأتون للاستمتاع بخدمات الفندق المختلفة من مطاعم ومحلات تجارية وحفلات موسيقية، لكن أكثر الأشياء جاذبية في هذا الفندق هو حمام السباحة اللامتناهي الذي تعادل مساحته ثلاثة حمامات سباحة أوليمبية.

 

 

المصدر : الجزيرة مباشر + ديلي ميل
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