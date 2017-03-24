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شاهد: مطاردة مثيرة لشاب اقتحم موكب العاهلين المغربي والأردني

24/3/2017

اقتحم شاب الموكب الملكي المغربي، أثناء استقبال الملك محمد السادس للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في الرباط.

وكان موكب رسمي يحمل الملكين (الأربعاء) قد انتقل إلى القصر الملكي بالرباط، حيث احتشد عدد من السكان على طول المسار الذي قطعه الموكب بين المطار الموجود بمدينة سلا والقصر الملكي.

وتداول نشطاء مقطعا مصورا للحرس الملكي وهم يطاردون الشاب حتى تم إيقافه .

ووصل العاهل الأردني، مساء الأربعاء، إلى المغرب في زيارة رسمية تستغرق ثلاثة أيام.

وتربط البلدين علاقات منظمة في إطار 60 اتفاق تعاون وبروتوكول ومذكرات تفاهم، في مختلف المجالات، لكن التبادل التجاري بين المملكتين لا يتجاوز  45 مليون دولار.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي
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