شاهد: فنادق للنحل داخل أجهزة تلفاز قديمة

استخدمت سيدة أسترالية طريقة مبتكرة لجذب النحل المحلي لبناء خلاياه داخل تلفزيونات قديمة.

فمع التطور الحضري والتعدي على الموائل الطبيعية للنحل، لجأت لويز كوسغروف من بلدة جيمبوومبا في كوينزلاند بأستراليا إلى طريقة جديدة لتشجيع تجميع النحل المحلي في أجهزة التلفزيون القديمة، مع استخدام أغصان الأشجار المحلية.

استخدمت لويز كوسغروف 100 جهاز تلفزيون قديم وقامت بتجهيزها " كفنادق " للنحل، يشجعها على ذلك ولعها بالنحل المحلي .

تقول لويز إن التلفاز الكبير يمكن أن يصبح فندقا للنحل باستخدام الخشب والألياف الطبيعية الموجودة في المكان، وتقول عن ذلك "إنها عملية ممتعة جدا"

وتقول كوسغروف: "إن أجهزة التلفاز الخاصة هذه مناسبة جدا لأن لديها تهوية كبيرة، ولديها جميع مواد التعشيش الصحيحة التي تحاول الحصول عليها وعملها بشكل صحيح" .

ويوجد في أستراليا حوالي ألفي نوع من النحل الأصلي، التي يجري هدم موائلها جراء النمو الحضري، ويقول الخبراء إنهم بحاجة إلى الحماية.

ويقول الدكتور توم سميث الباحث في مجال النحل وعلم البيئة في بريسبان " إنهم يحتاجون إلى أزهار تتفتح في أوقات مختلفة من السنة، حتى إذا تمكننا من زراعة أنواع نباتية مختلفة، فإن ذلك يعتبر المصدر الثابت للزهور ويوفر حبوب اللقاح والرحيق للنحل الأصلي والملقحات.

ويضيف " إن الحد من استخدام مبيدات الآفات يمكن أن يساعد أيضا في حماية النحل المحلي.