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شاهد: شرطي أمريكي يقتل امرأة في وضح النهار

24/3/2017

أظهرت لقطات فيديو صادمة قتل شرطي أمريكي لامرأة في ولاية أوكلاهوما بعد إطلاقها النار على شرطي آخر، بسب رواية الشرطة.

ونشرت الشرطة في مدينة تولسا بولاية أوكلاهوما تسجيلا مصور لكاميرا مثبتة في سيارة شرطة، بعد أن صدم شرطي المشتبه بها "ماديسون سوينا ديكسون"/21 عاما/ عمدا ليسقطها قتيلة إثر إطلاقها النار على شرطي آخر في أعقاب مطاردة بسرعة عالية.

وكانت ديكسون مطلوبة للشرطة بتهم تتعلق بإطلاق نار في المنطقة، بينها إطلاق النار على رجل في رأسه.

ونشرت الشرطة، مساء الخميس، الفيديو الذي تعود وقائعه ليوم السبت الماضي.

المصدر : الجزيرة مباشر + صحف أجنبية
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