بلدة ريداكشن الأمريكية للبيع.. ب1.5 مليون دولار فقط

عرض ديفيد ستوفي، بلدة ريداكشن بغرب ولاية بنسلفانيا الأمريكية التي يمتلكها للبيع مقابل 1.5 مليون دولار فقط.

وكانت شركة قد شيدت البلدة الصغيرة لإيواء العاملين في مصنع لتدوير القمامة أغلق قبل وقت طويل.

وانخفض عدد سكان ريداكشن من 400 إلى 60 شخصا يعيشون في 19 منزلا ويدفعون الإيجار لعائلة ستوفي التي تملك البلدة منذ 70 عاما، ويشمل السعر المطلوب مدرسة تحولت منذ وقت طويل إلى مسكن من طابقين.

وفي 1936 أغلق المصنع الذي بنته شركة (أمريكان ريداكشن )على ضفة نهر ياكاجيني بعد أن ظل يتولى تدوير قمامة مدينة بيتسبرج منذ مطلع القرن العشرين، وكان العاملون يفصلون المعادن عن نفايات المنازل لإعادة بيعها.

وقال ديفيد ستوفي (67 عاما) الذي يملك البلدة مع ثلاثة من إخوته "كان المصنع الأصلي لإعادة التدوير."

وفي 1948 كان جون والد ديفيد يملك مزرعة مجاورة وفكر في شراء أحد المنازل الأكبر حجما في ريداكشن من أجل أسرته التي تكبر يوما بعد يوم، وكان أمامه آنذاك 28 منزلا للاختيار من بينها.

قال ديفيد ستوفي "كان أبي وأمي يرغبان في مكان خاص بهما، وقال أحدهما لم لا نشتريها كلها؟"

وفعل الأب هذا واشترى المكان برمته بعشرة آلاف دولار.

وأوضح ديفيد أن تقدمه في العمر وحاجة والديه لدار رعاية قبل وفاتهما مؤخرا دفعا الأسرة لعرض البلدة للبيع، وقال إنه بحاجة لبيع ريداكشن حتى يستلم إخوته حصصهم في الميراث نقدا.

وقال "نود أن نسافر ، لسنا بحاجة للمشقة."