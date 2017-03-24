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بالصور: منشورات طريفة للخطوط الأردنية تسخر من قرار حظر الإلكترونيات

24/3/2017

سخرت الخطوط الجوية الأردنية من قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بحظر أجهزة الحاسب المحمول والأجهزة اللوحية على رحلات الطيران القادمة من ثماني دول إسلامية.

وعلى صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك تساءلت الخطوط الملكية الأردنية عما يمكن فعله خلال رحلة طيران مدتها 12 ساعة في ظل هذا الحظر على الأجهزة الإلكترونية.

واقترح المنشور 12 حلا من بينها: "التأمّل" و"تقدير معجزة الطيران" و"الانخراط في حوار بدائي من عهد ما قبل الإنترنت" و"تخيّل أن طاولة الطعام هي لوحة مفاتيح كمبيوتر" و"التسوق من السوق الحرة على الطائرة حتى تسقط من التعب" و"تحليل معنى الحياة!"

الخطوط الأردنية اقترحت حلولا ساخرة لتمضية الوقت على الطائرة في ظل حظر الأجهزة الإلكترونية

 

وفي منشور آخر اقترحت الخطوط الأردنية حلا آخر لتمضية الوقت الطويل على الطائرة، وهو: "افعلوا ما نُجيده نحن الأردنيين: حدقوا في بعضكم البعض!"

وأعلنت واشنطن يوم الثلاثاء حظر حمل الأجهزة الإلكترونية الأكبر من الهواتف الذكية ضمن الأمتعة اليدوية للمسافر خلال الرحلات الجوية من عشرة مطارات في ثماني دول إسلامية، هي مصر والأردن وتركيا والسعودية والكويت وقطر والإمارات والمغرب.

وسيؤثر القرار في شركات طيران خليجية مثل الإمارات والاتحاد والخطوط الجوية القطرية، ولن تتأثر به خطوط الطيران الأمريكية التي لا تسير رحلات جوية لهذه المطارات، ما دفع مراقبين إلى اعتباره يستهدف في الأساس شركات الطيران في المنطقة لصالح الشركات الأمريكية.

المصدر : الجزيرة مباشر
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