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منوعات|النمسا

شاهد: ولادة توأمين من القردة في حديقة حيوانات بالنمسا

23/3/2017

رحبت حديقة حيوانات شونبرون في العاصمة النمساوية فيينا بأحدث ضيفين ينضمان لحظائرها وهما توأمان من قردة الليمور المخططة الذيل.

وقالت الحديقة في بيان الأربعاء إن التوأمين ولدا يوم السبت وسيظلان في مرحلة الرضاعة لنحو ستة أشهر وإن إناثا أخريات تساعد الأم على رعايتهما.

وأضافت الحديقة أن قرود الليمور، التي تنحدر من مدغشقر، "حيوانات اجتماعية" وأن هذا النوع ينتمي لفصيل معروف بذيله الذي يأخذ شكل حلقات بالأبيض والأسود.

وفي فيلم الرسوم المتحركة الشهير "مدغشقر" كانت قرود الليمور تقيم حفلات رقص صاخبة.

وقال داغمار شراتر مدير الحديقة "كل عام في الربيع تكون قرود الليمور من أوائل الفصائل التي تأتي بنسل جديد. هناك إناث أخرى في مرحلة الحمل لذا سنشهد نشاطا كبيرا قريبا في حظيرة الليمور".

وذكرت الحديقة أن الأم تحمل صغارها على بطنها خلال أيامهم الأولى ثم تنقلهم على ظهرها. وأضافت أن عدد قرود الليمور في البرية تراجع بواقع الربع خلال الخمسة والعشرين عاما الأخيرة لأسباب في مقدمتها إزالة الغابات.

المصدر : رويترز
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