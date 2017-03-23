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منوعات|الصين

شاهد: لحظة إنقاذ طفلة عالقة بالطابق السادس

23/3/2017

نشر تليفزيون الصين المركزي على يوتيوب، لقطات ترصد لحظة إنقاذ طفلة متدلية من نافذة بالطابق السادس لأحد المباني السكنية شمالي الصين.

وأظهر الفيديو الذي التقط في مقاطعة شانشى، عامل كهرباء هرع لإنقاذ حياة طفلة عمرها 6 سنوات، رآها تتدلى من نافذة بالطابق السادس لأحد المباني السكنية في المنطقة.

واستطاع الرجل باستخدام سلم آلي خاص، إنقاذ الطفلة التي تشبثت بماسورة شبكة الصرف خارج المبنى وظلت عالقة بها حتى وصل إليها الرجل.

وهرع السكان والمارة لتجهيز غطاء والإمساك به أسفل المبنى لإنقاذ الطفلة حال سقوطها، لكن الرجل كان قد نجح في إنقاذها.

المصدر : الجزيرة مباشر + يوتيوب
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