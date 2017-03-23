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منوعات|أستراليا

شاهد: كيف يتنفس ثعبان أثناء ابتلاع فريسته

23/3/2017

نشرت قناة "فيريال هوغ" على يوتيوب، لقطات نادرة وغريبة ترصد كيف أخرج ثعبان قصبته الهوائية خارج فمه ليستطيع التنفس أثناء ابتلاعه قطًا.

وأظهر الفيديو الذي التقط في جنوب شرق ولاية كوينزلاند الأسترالية، ثعبانا يزيد طوله عن المترين، وهو يبتلع قطًا ضخمًا، بينما تظهر عن قرب قصبته الهوائية خارج أحد جوانب الفم كي يتمكن من التنفس أثناء التهام وجبة العشاء.

وذكرت القناة أن الثعبان يستغرق مدة طويلة كي ينتهي من ابتلاع فريسته، قد تصل لنحو ساعة، مما يجعل عملية التنفس أثناء تناوله الطعام أمرًا ضروريًا ويدعو للحيرة حيث تسد الفريسة دائمًا كامل الفم.

لكن تلك اللقطات أجابت عن السؤال وأظهرت كيف يتنفس الثعبان حين يبتلع فريسته، في مشهد غريب ونادر حظي بانتشار واهتمام واسعين على شبكة الإنترنت.

المصدر : الجزيرة مباشر + يوتيوب
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