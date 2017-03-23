شاهد: كيف تطفئ أسطوانة غاز مشتعلة؟

حصد مقطع مصور، لشرطي يشرح كيفية إطفاء أسطوانة غاز بوتاجاز مشتعلة، نحو 9 ملايين مشاهدة في أقل من 4 أيام على نشره بموقع فيسبوك.

وأظهر المقطع الذي التقط في نيودلهي ونشره الهندي سوشيل كومار على صفحته بموقع فيسبوك، شرطيًا يشرح طريقة بسيطة وآمنة لإخماد النيران عند اشتعال أسطوانة بغاز الطهي فجأة.

وظهر الشرطي وهو يقف في مكان مفتوح ويتجمع حوله حشد من المواطنين، ويقوم بإشعال النار عند فوهة أسطوانة الغاز لتغلفها النيران في ثوان، ثم قام بإطفائها عن طرق قطعة قماش كبيرة مبللة رماها أعلى الفوهة "مصدر النار".

ثم قام الشرطي بلف بقية قطعة القماش المبتلة حول باقي أنبوبة الغاز فانطفأت النيران على الفور، ثم أحكم غلق الأسطوانة حتى لا يتسرب الغاز مرة أخرى، ما أثار إعجاب الملايين لمهارته وأدائه وطريقة شرحه المبسطة.