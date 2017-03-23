شاهد: طالب يتعاطى المخدرات أثناء شرح المُعلم

نشرت صحيفة ميرور البريطانية، لقطات صادمة لطالب في مدرسة ثانوية يتعاطى المخدرات أثناء شرح المعلم للدرس داخل الفصل.

وأظهر الفيديو الذي التقط في بوكارامانغا بالمنطقة الوسطى شمالي كولومبيا، الطالب وهو يجلس على مقعده ويعبث بشيء غريب في يديه حين بدأ زميله في الفصل بتصويره دون أن يدري.

ثم مال الطالب إلى الأمام ليتخفى في ظهر التلميذ الذي يجلس أمامه، وانكفأ على الطاولة وبدأ في تعاطي المخدر فوق كتابه المدرسي ثم قام بتنظيفه، بعدما انتهى واعتدل في جلسته مرة أخرى.

وعبرت والدة الطالب عن أسفها واستيائها الشديدين من تصرف ابنها الذي وصفته بالوقح، كما وصفت اللقطات بأنها مروعة مطالبة سلطات التعليم المحلية بالحصول على إجابة بشأن كيفية وصول تلك الممنوعات إلى داخل الفصول الدراسية.

وكشفت التقارير الأولية أن الطالب ربما يدخن "الماريغوانا"، في حين قال وزير التعليم، آنا ليونور رويدا، إنه سيزور المدرسة للتحقق مما حدث، مؤكدًا أن هذا السلوك غير مسموح به في مدارس المدينة.