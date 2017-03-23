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منوعات|الولايات المتحدة

شاهد: رجل ينقذ تمساحًا علق ببالوعة

23/3/2017

نشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، لقطات مثيرة ترصد لحظة إنقاذ رجل شجاع لتمساح طوله 9 أقدام أي نحو 3 أمتار، علق في بالوعة مياه بولاية فلوريدا الأمريكية.

وحوصر التمساح في بالوعة مياه بمدينة أولدسمار، وكافح للخروج منها لكنه فشل وظل عالقًا حتى لمحه أحد الجيران ويدعى جون راؤول الذي يعمل صيادًا للتماسيح.

وقام الرجل بإنقاذ التمساح وسحبه خارج البالوعة مستخدمًا قطعة قماش حمراء طويلة ربطها حول الجزء السفلي من جسد التمساح وبدأ سحبه من ذيله وأحد قدميه الخلفيتين، حتى نجح في إخراجه.

ونشر راؤول عملية الإنقاذ المثيرة، على صفحته بموقع فيسبوك، ليحظى بانتشار وإعجاب واسعين على شبكة الإنترنت ووسائل الإعلام.

المصدر : الجزيرة مباشر + ديلي ميل
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