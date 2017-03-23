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منوعات|كندا

شاهد: ذكاء كلب في الهروب من القفص

23/3/2017

حصدت لقطات مثيرة لكلب هرب من القفص بمنتهى الذكاء، أكثر من مليونين و300 ألف مشاهدة في أقل من 12 ساعة على نشرها بصفحة "UNILAD" على فيسبوك.

وأظهر المقطع الذي التقط في كندا، كلبًا ذكيًا قاده دهاؤه إلى واحدة من أعظم طرق الهروب وأكثرها عبقرية.

وظهر الكلب وهو يحاول الخروج من فتحة صغيرة مرتفعة أسفل القفص الحديدي لكنه فشل، وانتبه أثناء تدافعه ومحاولاته داخل القفص إلى أن القاعدة الحديدية أسفل أقدامه تتحرك ويمكنها الانفصال عن بقية جسم القفص العلوي.

وبدأ بكل إصرار وقوة في تحريك القاعدة حتى نجح في إزاحتها تمامًا، ورفع القفص وأخرج رأسه من تحته ثم بقية جسده زاحفًا بكل سهولة، ليتحرر ويخرج منتصرًا.

وكانت قناة "فيريال هوغ" قد نشرت المقطع قبل عام، وحصد نحو 400 ألف مشاهدة، لكن أعيد تداوله قبل ساعات ليحظى بملايين المشاهدات في وقت قصير للغاية.

المصدر : الجزيرة مباشر + فيسبوك
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