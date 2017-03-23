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شاهد: إمرأة تعثر على "ماسة" في بيضة مسلوقة

23/3/2017

من الطبيعي أن تعثر على اللؤلؤ داخل المحار، لكن هذه العروس البريطانية عثرت على الألماس في مكان من أغرب ما يكون.

وكانت سالي طومسون (39 عامًا) من كارلايل في كومبريا بالمملكة المتحدة، تتناول بيضة مسلوقة على وجبة الفطور، حين شعرت بشيء غريب وصلب في فمها أثناء المضغ لتفاجأ بأنها "ماسة"! بعدما اعتقدت في البداية أنها قد تكون قطعة من أحد أسنانها.

وبحسب صحيفتي ديلي ميل وذا صن البريطانيتين، لم تستطع سالي تحديد المكان الذي خرجت منه الماسة لكن المكان الوحيد المنطقي بالنسبة لها هو البيضة، وقالت إن الماسة ربما سقطت من خاتم صديقتها وابتلعتها الدجاجة التي أنتجت البيضة.

ونشرت سالي صور الماسة عبر فيسبوك في محاولة لمعرفة كيف وصلت الماسة إلى البيضة، وأعربت عن تفاؤلها بما حدث واعتبرته "فأل خير" سيساعدها على الزواج قريبًا من خطيبها ستيفن.

وحظيت الواقعة بانتشار واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، انهالت التعليقات المتعجبة مما حدث، وأغلبها رجح أن الدجاجة ابتلعت الماسة المجهولة وعلقت في أمعائها، حتى خرجت مع البيضة في حادث نادر وغريب حتى بالنسبة للمزارعين، إذ قال المزارع دانيال براون "في كل سنوات عملي، لم أسمع بشيء كهذا أبدًا".

 

 

 

المصدر : الجزيرة مباشر + صحف أجنبية
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